Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 24-Jähriger gibt Schüsse aus PTB-Waffe ab #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am Mittwochabend (30.03.2022) ist es gegen 21:50 Uhr zu Schussabgaben in der Straße "Am Marktplatz" in Freudenberg gekommen. Die alarmierten Polizeibeamten fanden zunächst leere Patronenhülsen vor einem Gebäude. Im Inneren trafen sie auf drei Männer. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass ein 24-Jähriger mit einer PTB- Waffe "aus einer fröhlich gestimmten Laune heraus" geschossen hatte. Die Waffe, die leeren Patronenhülsen und die noch vorhandene Munition wurden sichergestellt. Da der 24-jährige Mann nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheins ist, ermittelt nun das Siegener Kriminalkommissariat wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Darüber hinaus fanden die Beamten Betäubungsmittel bei dem jungen Mann. Ihn erwartet daher ein zweites Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell