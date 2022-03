Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fußgänger von Auto erfasst- Berliner Straße kurzfristig gesperrt #polsiwi

Siegen (ots)

Mittwochabend (30.03.2022) ist es um 22:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Berliner Straße in Siegen gekommen. Ein 73-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Berliner Straße in Fahrtrichtung City Galerie, als ein 33-jähriger Fußgänger plötzlich und unvermittelt über eine dortige Absperrkette auf die Fahrbahn trat. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der Auto-Fahrer eine Kollision nicht verhindern. Der Fußgänger verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 73-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Berliner Straße in Richtung City Galerie voll gesperrt. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll der 33-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben. Im Krankenhaus wurde daher bei ihm eine Blutprobe entnommen. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen bereits übernommen.

Zeugenangaben zur Folge war der 33-Jährige mit einer weiteren Person unterwegs. Diese hat die Unfallörtlichkeit jedoch ohne Hilfe zu leisten verlassen. In diesem Zusammenhang wird wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell