Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 21.10.2021

Goslar (ots)

Goslar - Räuberischer Diebstahl

In einem Lebensmitteldiscounter in der Liebigstr. steckte eine bislang unbekannte männliche Person gestern, gegen 14.30 Uhr, im Kassenbereich zwei Gegenstände aus dem Verkaufssortiment in die Tasche, während er andere Gegenstände bezahlte.

Als er nach Passieren der Kasse durch einen Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen und festgehalten wurde, riss er sich los, schubste den Mitarbeiter und flüchtete. Eine Sofortfahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter 05321/3390 zu melden.

Goslar - Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Sonntag, 17.10.21, 00:00 - Dienstag, 19.10.21, 18:30 Uhr, zerschnitten bislang unbekannte Täter an der Jakobikirche insgesamt sieben Plakate mit dem Thema "Wir sind (alle) ein Volk", die dort an den Bauzäunen durch den Verein zur Förderung moderner Kunst angebracht worden waren.

Der Schaden liegt bei rund 1.000 EUR.

Zeugenhinweise werden unter 05321 / 3390 erbeten.

-Lüdke, KHK-

