Polizei Salzgitter

POL-SZ: verletzte Person mit Stichverletzung - Festnahme eines Beschuldigten

Peine (ots)

Am 08.04.2022 gegen 18:45 Uhr wurde der Polizei in Peine eine Auseinandersetzung in der Nähe des Peiner Rathauses gemeldet. Laut erster Meldung soll bei dieser Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern eventuell ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Mehrere Streifenwagen suchten daraufhin den Bereich auf und konnten kurz darauf einen 28 Jahre alten Mann mit mehreren, teils schweren, Stichverletzungen auffinden. Der Mann wurde in der Notaufnahme des Peiner Klinikums behandelt. Erste Hinweise ergaben, dass ein 22 Jahre alter Mann als Tatverdächtiger in Frage kommt. Gegen 21:00 Uhr konnte der Mann nahe seiner Wohnanschrift widerstandslos festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde am Sonnabend einer Haftrichterin vorgeführt, welche einen Haftbefehl erließ.

Aktuell laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Verlauf der eskalierten Streitigkeiten, auch ob diese möglicherweise im sogenannten Clankontext stattfanden ist Teil der Ermittlungen. Weitergehende Auskünfte zum Verfahren sind bei der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu erfragen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell