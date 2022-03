Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall

Heinsberg-Grebben (ots)

Am 15. März (Dienstag) ereignete sich auf der Karl-Arnold-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Gegen 13 Uhr befuhren ein 53 Jahre alter Mann aus Heinsberg und eine 23-jährige Erkelenzerin mit ihren PKW die Karl-Arnold-Straße aus Richtung Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Oberbruch. Aufgrund eines vor ihnen abbiegenden Fahrzeugs kam es zum Stillstand des Verkehrs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die junge Frau auf den Wagen des Heinsbergers auf. Dieser wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Erkelenzerin blieb unverletzt.

