Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (11.04.2022) in der Brunnenstraße ereignet hat. Ein 34-jähriger Autofahrer fuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem schwarzen BMW die Brunnenstraße in Fahrtrichtung Wilhelmsbrücke entlang. Auf Höhe des Sportplatzes der Jahn-Realschule kam es zwischen seinem Fahrzeug und dem BMW eines 33-Jährigen, welcher in diesem Moment vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren wollte, zum Zusammenstoß. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell