POL-S: Polizeibeamte finden unbekleideten Mann - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (12.04.2022) in einem Parkhaus an der Lazarettstraße einen 43 Jahre alten unbekleideten Mann entdeckt. Ein Zeuge machte die Beamten gegen 20.20 Uhr auf den nackten Mann aufmerksam, der sich im zweiten Obergeschoss aufhalten würde. Der 43-Jährige gab an, dass er vor einigen Stunden im Bereich um das Parkhaus einen flüchtigen Bekannten getroffen habe. Gemeinsam seien sie dann in das Parkhaus gegangen, wo ein weiterer Mann hinzukam. Anschließend hätten sie Alkohol konsumiert und er habe dabei das Bewusstsein verloren. Ob der 43-Jährige Opfer einer Straftat wurde, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

