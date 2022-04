Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 28-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben frühen Dienstagmorgen (12.04.2022) vier 17-jährige Jugendliche festgenommen, die im Verdacht stehen, einen 28 Jahre alten Mann bedroht und ausgeraubt zu haben. Die vier Tatverdächtigen kamen gegen 00.30 Uhr mit dem 28-Jährigen am Bahnhof Bad Cannstatt ins Gespräch. Kurz darauf sollen zwei davon den Mann bedroht haben. Nachdem er ihnen 75 Euro ausgehändigt hatte, flüchtete er auf das Wasengelände. Das Quartett soll dem 28-Jährigen gefolgt sein und ihn dort erneut bedroht haben. Er händigte den Tatverdächtigen mehrere Hundert Euro aus, woraufhin sie in unbekannte Richtung flüchteten. Aufmerksame Polizisten entdeckten die Täter gegen 03.00 Uhr in einem Taxi in der Konrad-Adenauer-Straße und nahmen sie fest. Die vier Tatverdächtigen mit deutscher, mosambikanischer und ungarischer Staatsangehörigkeit werden am Mittwoch (13.04.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell