Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mutmaßliche Ladendiebe durch Sicherheitsmitarbeiter und Polizei gestellt

Parchim (ots)

Am Montagmittag kam es in Parchim zu einem versuchten Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Sicherheitsmitarbeiter des Geschäfts zwei Männer dabei beobachtet haben, wie sie mehrere Medikamentenpackungen in einen Rucksack steckten.

Als der Mitarbeiter auf die tatverdächtigen Männer zuging, entleerten sie den Rucksack wieder. Nachdem er die beiden Tatverdächtigen daraufhin ansprechen wollte, floh einer von ihnen aus dem Geschäft.

Der andere Tatverdächtige konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 27-jährigen Georgier, der bereits polizeibekannt ist. Später am Tag erkannte der Sicherheitsmitarbeiter den vermutlich geflüchteten Tatverdächtigen in einem Auto vor dem Drogeriemarkt wieder und verständigte erneut die Polizei.

Das Fahrzeug konnte anschließend durch die eingesetzten Beamten im Parchimer Stadtgebiet angehalten und kontrolliert werden. Bei dem Fahrer handelt es sich ebenfalls um einen 27-jährigen Georgier, der den 27-jährigen georgischen Tatverdächtigen als Beifahrer im Auto sitzen hatte. Auf der Rückbank konnten die Beamten dann eine Tüte mit verschiedenen Medikamentenpackungen auffinden. Die Medikamente sollen augenscheinlich aus dem Drogeriemarkt stammen, in welchem sich die beiden Männer zuvor aufgehalten hatten. Die genaue Herkunft der Medikamente muss nun geprüft werden. Die Polizei hat Anzeigen wegen Ladendiebstahls aufgenommen.

