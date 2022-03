Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Dieselkraftstoff aus 6 parkenden LKW gestohlen

Ludwigslust (ots)

In Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag aus den Tanks 6 parkender LKW Dieselkraftstoff gestohlen. Wieviel Treibstoff die Täter dabei insgesamt stahlen, wird nach Angaben der geschädigten Spedition erst die nächste Tankabrechnung zeigen. Allerdings ist augenscheinlich von einem entstandenen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro auszugehen. Tatort war ein Firmengelände in der Straße "An der Bahn". Dem Spurenaufkommen zufolge haben die Täter den Dieselkraftstoff abgezapft und ihn dann in ein mitgebrachtes Fahrzeug umgefüllt. Entsprechende Dieselspuren wurden am Tatort entdeckt. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) nahm eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

