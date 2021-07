Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall auf B3 mit drei beteiligten Fahrzeugen

Einbeck (ots)

Einbeck, Bundesstraße 3, Einbeck West

Freitag, 02.07.2021, 11:25 Uhr

Einbeck, at

Am Freitag, 02.07.2021, gegen 11:25 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine aus Edemissen die B3 aus Alfeld kommend in Fahrtrichtung Northeim. Hinter ihm befand sich ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Bosdorf und dahinter ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus Nörten-Hardenberg. Der Fahrzeugführer aus Nörten-Hardenberg setzte zum Überholvorgang an und befand sich auf der Höhe des Fahrzeugführers aus Bosdorf, als dieser ihn übersah und ebenfalls zum Überholen ansetzte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Fahrzeugführer aus Nörten-Hardenberg nach links und touchierte zunächst die Schutzplanke, kollidierte anschließend mit der vorausfahrenden Sattelzugmaschine und kam dann an der rechten Schutzplanke zum Stehen. Die Fahrzeugführer wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca 13000 Euro geschätzt.

