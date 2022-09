Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Schortens (ots)

Am Donnerstag, 29.09.22, kam es in Schortens auf der B 210 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Gegen 12.45 Uhr nutzte eine 63-jährige Autofahrerin mit ihrem Kleinwagen den rechten Fahrstreifen der B210 an der Auffahrt Schortens in Richtung Wilhelmshaven. Zeitgleich näherte sich, aus Richtung Jever kommen, ein LKW mit Anhänger auf dem linken Fahrstreifen. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, wechselte der 48jährige LKW-Fahrer in Richtung des rechten Fahrstreifens und übersah hierbei den roten Kleinwagen. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte gegen die linksseitig befindliche Leitplanke und kam letztendlich auf dem Überholfahrstreifen zum Stillstand. Durch den Unfall wurde die Autofahrerin leicht verletzt.

An dem von ihr benutzten PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

