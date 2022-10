Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 30.09.2022 - 02.10.2022

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am 30.09.2022, gegen 12:40 Uhr, kam es in Jever, an der Einmündung Schützenhofstraße/Danziger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer. Eine 41 jährige Fahrzeugführerin wollte von der Schützenhofstraße in die Danziger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie einen 34 jährigen Radfahrer, welcher die an der Einmündung befindliche Querung in Richtung stadteinwärts befahren wollte. Es kam unmittelbar im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß.

Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und wurde aufgrund diverser Schürfwunden und Schmerzen im Rippenbereich zunächst stationär im Krankenhaus aufgenommen. Am Fahrrad und dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Zur Vorfallszeit war die Schützenhofstraße stark befahren. Aufgrund von Schulschluss gab es zudem ein erhebliches Aufkommen an Fußgängern und Kindern im Bereich des Unfallortes.

Erneut diverse Betrugsversuche von falschen Polizeibeamten

Ebenfalls am 30.09.2022, kam es im Zeitraum von 15:00 - 17:00 Uhr zu diversen Anrufen bei älteren Mitbürgern. Hierbei gaben sich die bisher unbekannten Täter als Polizeibeamte der Polizeistation Schortens aus und versuchten durch geschickte Gesprächsführung, die Angerufenen dazu zu bewegen, Informationen über im Haus aufbewahrte Wertgegenstände preis zu geben. Die Betrugsversuche konnten allesamt durch die Angerufenen als solche erkannt werden, so dass es zu keiner Vermögensschädigung gekommen ist.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass Polizeibeamte sich an der Tür immer legitimieren und dass seitens der Polizei, insbesondere telefonisch, nicht nach Bargeld oder sonstigen Wertgegenständen gefragt bzw. diese erst recht nicht abgeholt werden. Erteilen Sie telefonisch keine Auskünfte und gehen Sie auf keine Geldgeschäfte ein! Auch eine vermeintlich vertrauenswürdige Telefonnummer, welche im Display angezeigt wird, kann manipuliert sein.

Trunkenheit im Verkehr

Am Abend des 30.09.2022, gegen 22:30 Uhr, wird durch aufmerksame Bürger ein Pkw mit auffälliger Fahrweise auf der Mühlenstraße in Jever mitgeteilt. Bei der späteren Kontrolle des Fahrzeuges können die eingesetzten Beamten feststellen, dass der 35 jährige Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,88 Promille.

Dementsprechend wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und ihm das weitere Führen von Kraftfahrzeugen zunächst untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Beleidigung, Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am 01.10.2022, gegen 22:00 Uhr, wird eine Gruppe pöbelnder Jugendlicher in Höhe eines Lebensmittel-Geschäftes an der Adolf-Ahlers-Straße mitgeteilt. Die Gruppe kann durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden, versucht sich jedoch der anschließenden Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Ein 16 jähriger Jugendlicher aus der Gruppe kann durch die Polizeibeamten festgehalten werden, sperrt sich jedoch aktiv gegen die polizeilichen Maßnahmen. Ein weiterer, 16 jähriger Jugendlicher tritt hierbei einer Polizeibeamtin gegen den Ellenbogen. Anschließend versucht auch dieser Jugendliche zu flüchten, kann aber durch weitere Einsatzkräfte gestellt werden. Weiterhin werden die eingesetzten Einsatzkräfte durch weitere Jugendliche beleidigt.

Die Beschuldigten werden zum Polizeikommissariat Jever verbracht und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an die Eltern bzw. fürsorgeberechtigte Personen übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell