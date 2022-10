POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven vom 03.10.2022

Wilhelmshaven (ots) - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer Am 30.09.2022, gegen 12:40 Uhr, kam es in Jever, an der Einmündung Schützenhofstraße/Danziger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer. Eine 41 jährige Fahrzeugführerin wollte von der Schützenhofstraße in die Danziger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie einen 34 jährigen Radfahrer, welcher die an der Einmündung ...

mehr