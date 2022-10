Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbeutel gestohlen - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Mofa gestohlen - Kennzeichenhalterungen beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Geldbeutel gestohlen

Schlitz. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße stahlen Unbekannte einer lebensälteren Dame am Samstag (08.10.) die Geldbörse aus ihrer Tasche. Zur Tatzeit befand sich die Handtasche in dem Einkaufswagen der Frau. Die Höhe des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Lauterbach. Unbekannte brachen in ein Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße ein und durchsuchten anschließend den Wohnraum. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht klar. Der Einbruch wurde am Freitagnachmittag (07.10.) festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mofa gestohlen

Schlitz. Ein graues Mofa "Herkules Prima" mit dem Versicherungskennzeichen 664 PHB entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (09.10.). Zur Tatzeit stand das Zweirad im Wert von circa 1.300 Euro auf einem Privatgrundstück in der Straße "Alte Schule" im Ortsteil Willofs. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichenhalterungen beschädigt

Alsfeld. Zwischen 1 Uhr und 10 Uhr, rissen Unbekannte am Sonntag (09.10.) in der Marburger Straße jeweils die beiden amtlichen Kennzeichen von einem weißen Seat Ibiza und einem schwarzen Opel Meriva. Dabei beschädigten die Täter die Kennzeichenhalterungen an den Fahrzeugen und verursachten etwa 100 Euro Gesamtsachschaden. Alle Kennzeichen konnten im Nahbereich der Abstellorte der Pkw aufgefunden werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

