POL-OH: Hubwagen gestohlen-Sachbeschädigung-Scheibe von Haustür zerstört-Einbruch-Versuchter Diebstahl aus Altkleidercontainer-Kirmesbaum beschmiert-Einbruch-Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Hubwagen gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Mittwoch (05.10.) einen elektrischen Hubwagen der Marke "Still" aus einer Lagerhalle in der Nobelstraße in Rodges. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 4.600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Ehrenberg. In der Nacht zu Samstag (08.10.) zerstörten Unbekannte eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Rothenbach" in Thaiden. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe von Haustür zerstört

Fulda. Nachdem ein 52-jähriger Mann aus Fulda am frühen Sonntagmorgen (09.10.), gegen 0.15 Uhr, nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen während eines Spaziergangs mit seinem Hund im Bereich der Leipziger Straße in einen verbalen Streit mit einem bislang Unbekannten geraten war, verfolgte der Mann den Fuldaer bis zu einem dortigen Mehrfamilienhaus. Anschließend trat er gegen die Scheibe der Eingangstür und verursachte hierdurch circa 300 Euro Sachschaden. Der Täter kann als männlich, circa 1,70 Meter groß mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung, eine Mütze und führte drei Hunde mit sich, bei denen es sich um einen schwarzen Welpen, einen beigefarbenen Labrador und einen Schäferhund gehandelt haben soll. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Dirlos. In der Nacht zu Samstag (08.10.) wurde ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Ockerstein" zum Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Öffnen einer Kellertür gelangten die Einbrecher in das Gebäude, dessen Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entwendeten die Langfinger mehrere Schmuckstücke noch unbekannten Werts. Darüber hinaus entstand Sachschaden von rund 75 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl aus Altkleidercontainer

Fulda. Unbekannte durchtrennten am Samstagabend (08.10.) das Vorhängeschloss eines Altkleidercontainers in der Weimarer Straße. Ein anschließendes Öffnen und Entwenden von Kleidungsstücken gelang den Tätern jedoch nicht, sodass lediglich etwa 20 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kirmesbaum beschmiert

Hofbieber. Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Sonntag (09.10.) den Kirmesbaum mit verfassungswidrigen Zeichen in pinker Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 20 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. In der Zeit von Freitagnachmittag (07.10.) bis Sonntagmittag (09.10.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Harbacher Weg ein. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in den Wohnraum. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stahlen die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe und hinterließen zudem rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen am Sonntag (09.10.), in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen GER-FD 101 eines weißen Opel Corsa. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz in der Daimler-Benz-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

