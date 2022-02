Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Festnahme nach Autodiebstahl und Trunkenheitsfahrt

Mönchengladbach (ots)

Am Montagnachmittag, 07.02.2022, haben zwei unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Männer (28, 29 Jahre) ein Auto an einem Supermarktparkplatz in Rheindahlen-Mitte entwendet. Die Polizei konnte sie wenig später stellen und vorläufig festnehmen. Gegen sie wird wegen verschiedener Delikte ermittelt.

Gegen 17 Uhr meldete eine 82-jährige Frau der Polizei den Diebstahl ihres Fahrzeugs an einem Supermarktparkplatz an der Straße An der Bahn. Die Frau gab außerdem an, dass sie nach dem Einkauf in dem Laden ihre Autoschlüssel nicht mehr finden könne. Zeugenhinweise erhärteten den Verdacht, dass das Auto von zwei Verdächtigen mit Hilfe des Autoschlüssels von dem Parkplatz gestohlen wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief zunächst negativ.

Ein weiterer Hinweis führte die Polizei dann gegen 19 Uhr zur Broicher Straße. Dort konnten die Beamten die beiden Verdächtigen in unmittelbarer Nähe zum abgestellten Auto stellen. Laut Zeugenaussagen soll der Fahrer zuvor unter anderem mit überhöhter Geschwindigkeit und teilweise in Schlangenlinien gefahren sein.

Die Polizei nahm die beiden Männer vorläufig fest. Ein Drogenvortest fiel bei dem 29-Jährigen positiv aus. Außerdem gab er an, dass sie zuvor Alkohol getrunken hätten. Ein Arzt entnahm den Verdächtigen auf der Wache eine Blutprobe. Weitere Ermittlungen ergaben außerdem, dass beide keine gültige Fahrerlaubnis besitzen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer am Dienstagvormittag, 08.02.2022, entlassen. Gegen sie wird unter anderem wegen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell