Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Jugendliche rauben Geld und Handy

Mönchengladbach (ots)

Drei unbekannte Jugendliche haben am Sonntag, 6. Februar, um 22 Uhr an der Scheulenstraße im Stadtteil Bonnenbroich-Geneicken einen 37-Jährigen beraubt und ihm Bargeld und sein Handy weggenommen. Dies wurde der Polizei am Montag angezeigt.

Laut eigenen Angaben hatte sich der 37-Jährige zu Fuß auf dem Weg nach Hause befunden, als ihn drei Jugendliche oder Heranwachsende nach Zigaretten fragten. Er habe ihnen darauf seine leere Zigarettenschachtel gezeigt und wollte weitergehen, doch die drei schlugen ihn und hielten ihn fest. Einer von ihnen griff in die Hosentasche des Geschädigten und holte dessen Handy sowie Bargeld daraus hervor. Dann ließen sie den 37-Jährigen los, der sich daraufhin nach Hause flüchtete.

Alle drei Täter sollen circa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und südländisch aussehen. Einer von ihnen trug eine schwarze Winterjacke, eine hellblaue Jogginghose, weiße Schuhe, eine schwarze Sturmhaube und eine schwarze Mütze. Der Zweite trug eine weiße Weste über einem schwarzen Pullover und eine braune Mütze. Der dritte war schwarz gekleidet.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

