Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Alsfeld

Alsfeld (ots)

FELDATAL - GROß-FELDA: In der Zeit von Freitag (07.10.2022), 15.30 Uhr und Samstag (08.10.2022), 08.50 Uhr kam es in der Straße "Birkenweg" zu einer Verkehrsunfallflucht.

In Höhe der Hausnummer 2 stand ein schwarzer Skoda-Oktavia ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren den geparkten PKW. Am geparkten PKW wurde der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400,- Euro.

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell