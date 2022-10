Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Ausgewichen und gegen Verkehrsinsel gefahren

Vreden (ots)

Unfallzeit: 04.10.2022, 07:50 Uhr; Unfallort: Vreden, Widukindstraße / Zwillbrocker Straße

Bei einem Ausweichmanöver ist eine Autofahrerin am Dienstag in Vreden gegen eine Verkehrsinsel geprallt. Das andere Fahrzeug entfernte sich. Das Geschehen spielte sich gegen 07.50 Uhr auf der Widukindstraße ab, auf der die Frau in Richtung Up de Bookholt unterwegs gewesen war. Aus der untergeordneten Zwillbrocker Straße habe ihren Angaben zufolge ein schwarz lackierter Kombi der Marke Audi einbiegen wollen und sich schon mit der Front in der Widukindstraße befunden. Um eine Kollision zu vermeiden, sei sie nach links ausgewichen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

