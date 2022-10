Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Stampfer entwendet

Südlohn (ots)

Tatzeit: zwischen 30.09.2022, 18:00 Uhr, und 04.10.2022, 13:00 Uhr; Tatort: Südlohn, Eichendorffstraße

Eine Baumaschine gestohlen haben Unbekannte am Wochenende in Südlohn. Die Täter entwendeten einen Stampfer, der in einer Halle an der Eichendorffstraße gestanden hatte. Bei der Beute handelt es sich um ein Gerät vom Typ Amman ATR68. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

