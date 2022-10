Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Ahaus-Wüllen (ots)

Unfallzeit: 04.10.2022, 15:50 Uhr; Unfallort: Ahaus-Wüllen, Quantwick

Eine Pedelec-Fahrerin hat sich am Dienstag in Ahaus-Wüllen bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Die 80-Jährige hatte gegen 15.50 Uhr in der Bauerschaft Quantwick einen Wirtschaftsweg in Richtung Ahaus befahren. An einer Kreuzung mit einem anderen Wirtschaftsweg stieß die Vredenerin mit einem von rechts kommenden Pkw zusammen: Ein 54-jähriger Vredener war aus Richtung Gescher Damm in Richtung Düwing Dyk unterwegs gewesen. An der Unfallstelle gilt die Rechts-vor-links-Regel. Die leichtverletzte Frau kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (to)

