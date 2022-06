Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kennzeichendiebstahl

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (hep): In der Zeit vom 14.06.2022, 16:00 Uhr bis zum 17.06.2022, 15:00 Uhr, kam es Am Bahnhof zum Diebstahl eines Kennzeichenpaares. Die gestohlenen Kennzeichen waren zuvor an einem grauen Audi A6 angebracht. Bei dem Tatort handelt es sich um den P&R- Parkplatz an der Hindenburgstraße.

An einem daneben geparkten grünen Pkw Renault Kangoo wurde versucht das vordere Kennzeichen zu entwenden. Bei dem Versuch wurde es stark beschädigt.

Zeugen, denen in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Kfz aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Nr. 05063 / 901-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell