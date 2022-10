Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Fahrzeugdiebstahl

Gronau (ots)

Tatzeit: zwischen 30.09.2022, 14:00 Uhr, und 04.10.2022, 07:20 Uhr;

Tatort: Gronau, Röntgenstraße

Einen Firmenwagen entwendet haben Unbekannte am zurückliegenden Wochenende in Gronau. Das Fahrzeug mit BOR-Kennzeichen vom Typ Citroen Jumper mit offener Ladefläche hatte auf dem Grundstück einer Firma an der Röntgenstraße gestanden. Zudem ließen die Täter aus einer Lagerhalle circa 50 Ventilstücke aus Messing mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell