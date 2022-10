POL-BOR: Bocholt - Unbekannte hebeln Tür auf

Borken (ots) - In eine Tankstelle eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Montag in Borken. Die Täter drangen mit Gewalt in den Verkaufsraum am Nordring ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren machten sich die Einbrecher an einem Tresor zu schaffen und entwendeten daraus Bargeld. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

