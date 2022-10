POL-BOR: Vreden - Nach Unfall weitergefahren

Gronau-Epe (ots) - Tatzeit: 04.10.2022, 00:20 Uhr; Tatort: Gronau-Epe, Landesstraße 574 Eine stationäre Geschwindigkeitsanlage haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Gronau-Epe mutwillig beschädigt. Das Geschehen spielte sich an der Landesstraße 574 ab unweit der Einmündung der Straße Füchtenfeld. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to) Kontakt für ...

mehr