POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Papiertonne in Nordenham in Brand gesetzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am 13. Dezember 2021, gegen 22:15 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter in der Ilsestraße in Nordenham eine Altpapiertonne in Brand.

Das Feuer konnte zunächst durch die Beamten der Polizei Nordenham mithilfe eines Feuerlöschers eingedämmt und wenig später von den Kräften der Feuerwehr vollständig gelöscht werden.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf circa 100 Euro geschätzt.

Die Beamten der Polizei Nordenham leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04731/99810 von der Polizei Nordenham entgegengenommen.

