POL-UN: Unna - Polizeiliche Präventionstipps zum Frühlingsanfang im kultigen Airstream-Anhänger

Kamen (ots) - Nach mehreren Brandstiftungen in der Nacht zu Montag (21.03.2022) in Kamen hat die Polizei vier Personen festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es seit 2.35 Uhr zu Bränden an der Koppelstraße, der Wilhelm-Bläser-Straße, der Straße Am Bahnhof sowie am Sesekedamm, wo Mülltonnen, ein Baucontainer und ein Briefkasten in Flammen standen. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen mit starken ...

