Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach zwei Geschäftseinbrüchen

Bocholt (ots)

Tatzeit: zwischen 01.10.2022, 13:00 Uhr, und Dienstag, 04.10.2022, 08:55 Uhr

Tatort: Bocholt, Gewerbehof

In zwei Geschäfte in Bocholt eingedrungen sind Unbekannte am vergangenen Wochenende. Der erste Tatort liegt an der Straße Gewerbehof. Die Täter verschafften sich in der Nacht zum Dienstag dort Zugang zu den Räumlichkeiten, indem sie sich an einer Tür zu schaffen machten. Die Einbrecher durchsuchten das Innere und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

Der zweite Tatort befindet sich unweit entfernt an der Franzstraße. Auch dort drangen Unbekannte gewaltsam ein, durchsuchten das Innere und ließen eine Geldkassette mitgehen. Die Tatzeit liegt in diesem Fall zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

