Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbrecher richten Schaden an

Schöppingen (ots)

Tatzeit: zwischen 30.09.2022, 11:00 Uhr, und 04.10.2022, 13:30 Uhr; Tatort: Schöppingen, Metelener Straße

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in Schöppingen in eine Lagerhalle eingedrungen. Um in das Gebäude an der Metelener Straße zu gelangen, hatten sie sich mit Gewalt an einer Tür im hinteren Bereich zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Schreibwaren. Zudem richteten die Täter Sachschaden an, indem sie den Inhalt mehrerer Feuerlöscher versprühten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell