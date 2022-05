Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ betrunkener Beifahrer greift ins Lenkrad -> verunfallt ++ Pkw kollidiert mit Wolf - Tier verstirbt ++ Feuer in Lagerhalle - technischer Defekt an einem Pkw als Ursache ++

Lüneburg (ots)

Presse - 04.05.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - betrunkener Beifahrer greift ins Lenkrad -> verunfallt

Leichte Verletzungen erlitten ein 18 Jahre alter Fahrer sowie sein 19 Jahre alter Beifahrer eines Pkw VW Golf in den Abendstunden des 03.05.22 im Heidkamp. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der betrunkene 19-Jährige gegen 21:00 Uhr während der Fahrt in das Lenkrad gegriffen, so dass der Pkw eine Lenkbewegung nach rechts machte und von der Fahrbahn abkam. Der VW kollidierte mit einem Betonpfosten, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Beide jungen Männer konnten aus dem Pkw selbstständig aussteigen, wurden jedoch vorsorglich ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.500 Euro. Beim Beifahrer wurde ein Alkoholwert von 1,8 Promille festgestellt.

Hittbergen - Motorradfahrer verunfallt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 19 Jahre alter Motorradfahrer in den Abendstunden des 03.05.22 auf der Landesstraße 219. Der junge Mann war gegen 18:40 Uhr zwischen Hittbergen und Jürgenstorf mit seiner KTM nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, touchierte einen Baum und schleuderte über die Fahrbahn. Er wurde mit einer Beinfraktur mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro.

Lüneburg - "getreten"

Mit dem Fuß gegen den Bauch trat ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 02.05.22 einer 56 Jahre alten Frau aus dem Landkreis Lüneburg. Die Frau war gegen 15:15 Uhr Bei der Abtspferdetränke zu Fuß unterwegs als ein Mann auf sie zu kam, unverständliche Laute sprach und ihr gegen den Bauch trat. Danach verschwand der Mann. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,75-1,80m groß, schlank, südeuropäisches Aussehen, ungepflegtes Erscheinungsbild, dunkle Haare, etwas länger, leicht verfilzt, ggf. rotes Oberteil. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Vögelsen - Eindringen scheitert

In ein Lebensmittelgeschäft sowie einen Frisörsalon in der Lüneburger Straße versuchten Unbekannte bereits im Zeitraum von Mitte April bis zum 03.05.22 vermutlich einzubrechen. An rückwärtigen Fenstern bzw. Terrassentür wurden Beschädigungen festgestellt; ein Einbruch gelang jedoch nicht. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw VW Golf "ausgeschlachtet"

Einen auf einem Innenhof in der Borsigstraße abgestellten Pkw VW Golf brachen Unbekannte im Verlauf des letzten Wochenendes zwischen dem 30.04. und 02.05.22 auf. Die Täter demontierten Teile der Musikanlage aus dem Kofferraum, die Heckleuchten sowie den Katalysator und die hintere Stoßstange. Es entstand ein Schaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Pkw kollidiert mit Wolf - Tier verstirbt

Zu einer Kollision mit einem querenden Wolf kam es in den Abendstunden des 02.05.22 auf der Bundesstraße 209. Das Tier hatte zwischen Drögennindorf und Amelinghausen die Fahrbahn gekreuzt und wurde dabei gegen 20:30 Uhr von einem Pkw erfasst. Der Wolf verstarb noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden. Zu Personenschäden kam es nicht. Der alarmierte Wolfbeauftragte des Landkreises Lüneburg war vor Ort und leitete weitere Maßnahmen ein.

Rullstorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 03.05.22 auf der Kreisstraße 2. Dabei waren in der 70 km/h-Zone insgesamt drei Fahrer zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 103 km/h gemessen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Morgenstunden des 04.05.22 im Lüneburger Stadtgebiet. Dabei ahndeten die Beamten mobil drei Verstöße sowie fünf weitere Verstöße aufgrund Befahren der Fußgängerzone Am Sande.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Kollision - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 03.05.22 auf der Bundesstraße 191 - Quickborner Straße. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler wollte gegen 07:00 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Breese i.d. Marsch queren und übersah dabei einen auf der Bundesstraße fahrenden Pkw VW Polo einer 28-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch die 28-Jährige sowie ein 21 Jahre alter Beifahrer im Daimler leicht verletzt werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.500 Euro.

Uelzen

Wrestedt - Feuer in Lagerhalle - technischer Defekt an einem Pkw als Ursache

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eines in einer Lagerhalle eines Gartenbaubetriebs in der Bahnhofstraße abgestellten Pkw Audi kam es in den Abendstunden des 03.05.22 zu einem Brand in der Halle. Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr waren im Löscheinsatz und verhinderten Schlimmeres. Am Pkw Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auch umliegende Gartengeräte sowie die Lagerhalle selbst wurden durch den Brand beschädigt. Der Schaden wird derzeit mit mehr als 50.000 Euro beziffert. Die Detailermittlungen dauern an.

Ebstorf - geparkten Pkw Skoda touchiert und weitergefahren - Polizei ermittelt

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Morgenstunden des 03.05.22 in der Hauptstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte zwischen 10:50 Uhr und 12:00 Uhr einen auf dem Parkstreifen in Höhe des Winkelplatzes abgestellten Pkw Skoda angefahren und dabei den Außenspiegel sowie den Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Schaden von gut 1.500 Euro. Das Fahrzeug des Verursachers war vermutlich weiß. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - "Parkplatzditscher" - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Nach einem sog. "Parkplatzditscher" sucht die Polizei mögliche Zeugen. Bereits am 28.04.22 hatte ein Unbekannter zwischen 10:15 und 10:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bernhard-Nigebur-Straße einen geparkten Pkw Mazda angefahren und war abgehauen. Es entstand ein Schaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

