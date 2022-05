Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Motorradfahrer verunfallt tödlich ++ gegen Kantstein, Betonpfeiler und Laterne geprallt ++ Mann verstirbt an Unfallstelle ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüneburg - Barum

++ Motorradfahrer verunfallt tödlich - gegen Kantstein, Betonpfeiler und Laterne geprallt - Mann verstirbt an Unfallstelle ++

Tödliche Verletzungen erlitt ein 42 Jahre alter Motorradfahrer aus Geesthacht in den Abendstunden des 03.05.22 auf der Kreisstraße 1 - Am See. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Mann mit seinem Motorrad Yamaha gegen 19:00 Uhr möglicherweise aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, fuhr gegen einen Kantstein und prallte dann gegen einen Betonpfeiler eines Zaunes sowie gegen einen Laternenpfahl. Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern sowie der Einsatz eines Notarztes bliebe letztendlich erfolglos. Der 42-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell