Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schulbus gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Kleinbus - zwei Verletzte ++ Parkautomaten aufgehebelt - Tatverdächtigen festgestellt ++ betrunken mit dem Pedelec gestützt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 02.05.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Parkautomaten aufgehebelt - Tatverdächtigen festgestellt

In der Nacht vom 01.05. auf den 02.05. hebelte eine zunächst unbekannte Person einen Parkautomaten in der Straße Auf der Rübekuhle auf. Gegen 02:45 Uhr konnte durch eine zivile Polizeistreife eine männliche Person in unmittelbarer Nähe zu dem Automaten festgestellt werden. Der 42-jährige Lüneburger ist bereits häufiger aufgrund ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Spuren an dem Automaten wurden gesichert. Es entstand ein Sachschaden von über 1000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Einbrecher trifft auf Bewohnerin und flüchtet - Zeugenhinweise

Am Abend des 01.05. brach eine bisher unbekannte männliche Person über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Großer Garten ein. Gegen 21:45 Uhr traf der Einbrecher im Wohnhaus auf die 75-jährige Bewohnerin und flüchtete unverzüglich. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Diebesgut konnte nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt werden. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Küchenbrand - Bewohner leicht verletzt

Zu einem Brand in einer Küche kam es am 01.05. gegen 13:00 Uhr in der Stöteroggestraße. Aufgrund eines ausgelösten Rauchwarnmelders wurde durch die alarmierte Feuerwehr Lüneburg die Wohnungstür geöffnet. Ursache für die Rauchentwicklung war nach ersten Erkenntnissen ein Topf auf dem Herd. Der 55-Jährige Bewohner wurde schlafend in der Wohnung festgestellt und aufgrund einer Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Klinikum verbracht. Es entstand kein Sachschaden.

Hohnstorf (Elbe) - Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugenhinweise

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes (29.04.-02.05.) brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Dorfstraße ein. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe ein und öffneten im Inneren diverse Schränke. Nach ersten Erkenntnissen konnte kein Diebesgut erlangt werden. Der Sachschaden liegt bei gut 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Scharnebeck - Einbruch in Büroräume eines Sportvereins - Zeugenhinweise

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht vom 01.05. auf den 02.05. in die Büroräume eines Sportvereins in der Meisterstraße. Unbekannte schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Objekt. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung an einem Pkw - Hinweise

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes (29.04.-02.05.) beschädigten Unbekannte die Motorhaube eines geparkten Pkw VW Passat auf einem Parkplatz Am Alten Eisenwerk auf bislang unbekannte Weise. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Amt Neuhaus - Pkw und Anhänger verunfallen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 24 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mitsubishi mit Anhänger in den Mittagsstunden des 01.05.22 auf der Kreisstraße 57. Der Pkw war gegen 13:45 Uhr ohne erkennbaren Grund in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum sowie einen Telefonmast geprallt. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Der junge Mann wurde leicht verletzt ins Klinikum nach Dannenberg gebracht. Parallel wird ermittelt, ob der Mann unter Alkoholeinfluss stand.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Schulbus gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Kleinbus - zwei Verletzte

Zu einer Kollision eines Schulbusses MAN mit einem VW-Transporter kam es in den Morgenstunden des 02.05.22 auf der Landesstraße 231 - Kastanienallee. Der 54 Jahre alte Fahrer des Busses war gegen 06:50 Uhr in einer scharfen Linkskurve in die Gegenfahrbahn gekommen und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Kleinbus VW eines 55-Jährigen. Dieser wurde durch die Kollision im Transporter eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Der Busfahrer erlitt Schnittverletzungen. Die Feuerwehr Dannenberg war im Großeinsatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 40.000 Euro.

Dannenberg - Pkw-Scheibe beschädigt

Die Scheibe eines auf einem Parkplatz im Breeser Weg abgestellten Pkw Fiat Panda beschädigten Unbekannte im Verlauf des 01.05.22 zwischen 13:00 und 22:00 Uhr. Dabei wurde die Scheibe komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow, OT. Grabow - angetrunken unterwegs - 0,54 Promille

Eine 67 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Hyundai stoppte die Polizei in den Abendstunden des 01.05.22 in Grabow. Bei der Kontrolle der Frau gegen 22:30 Uhr stellten die Beamten bei dieser einen Alkoholwert von 0,54 Promille fest. Sie erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Trebel, OT. Pennecke - betrunken mit dem Pedelec gestützt

Ein betrunkener 37 Jahre alter Fahrer eines Pedelecs verunfallte in den Abendstunden des 01.05.22 auf der Kreisstraße 3 zwischen Liepe und Pannecke. Der Mann war gegen 21:15 Uhr alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gestürzt. Er erlitt leicht Verletzungen. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 1,9 Promille festgestellt, so dass ihn auch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet.

Uelzen

Uelzen - Einsatz der Feuerwehr in Psychiatrischer Klinik - Handtücher in Badezimmer

In die Räumlichkeiten der Psychiatrischen Klinik An den Zehn Eichen musste die Feuerwehr in den Abendstunden des 01.05.22 ausrücken. Ein 21-Jähriger hatte versucht mit einem Feuerzeug mehrere Handtücher in einem Gemeinschafts-Bad anzuzünden. Es kam zu einer Rauchentwicklung. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt gegen den 21-Jährigen wegen Brandstiftung.

Bad Bevensen - E-Bike aus Schuppe der Samtgemeinde gestohlen

Einen Schuppen der Samtgemeinde in der Lindenstraße brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 29.04. und 02.05.22 auf. Aus diesem nahmen die Täter ein mit einem Rahmenschloss gesichertes E-Bike der Marke Raleigh mit. Es entstand ein Schaden von mehr als 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

