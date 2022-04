Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Holz-Rückewagen" aus Waldstück abtransportiert ++ Imbisswagen aufgebrochen ++ Senior stürzt mit Pedlec - Platzwunde ++ Auseinandersetzung in der Gudestraße ++

Presse - 29.04.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Ladendiebe mit Zielrichtung Parfüm

Insgesamt zehn Parfümflacons griffen sich zwei Ladendiebe in den Morgenstunden des 28.04.22 in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße. Die Täter verstauten ihre Beute in einer Umhängetasche und ergriffen gegen 10:30 Uhr die Flucht. Einen der Täter, einen bereist polizeilich in Erscheinung getretenen 35 Jahre alten Lüneburger, konnte die Polizei bereits identifizieren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Imbisswagen aufgebrochen

Einen in der Oberen Ohlingerstraße aufgestellten Imbisswagen brachen Unbekannte in den Abendstunden des 28.04.22 auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - Sitzgarnitur von Bundesstraßenparkplatz demontiert

Eine Sitzgarnitur demontierten Unbekannte im Verlauf des Monats April von einem Parkplatz der Bundesstraße 216 im Bereich Dahlenburg und transportierten diesen ab. Es entstand ein Schaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-80887-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, OT. Tarmitz - Senior stürzt mit Pedlec - Platzwunde

Eine Platzwunde erlitt ein 84 Jahre alter Pedelecfahrer in den Mittagsstunden des 28.04.22 in Tarmitz. Aufgrund von Unebenheiten war der Mann gegen 11:50 Uhr alleinbeteiligt gestürzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Trebel, OT. Pannecke - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen Fahrer eines Pkw Ford stoppte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 29.04.22 in Pannecke. Bei der Kontrolle des 53 Jahre alten Fahrers gegen 05:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung in der Gudestraße

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Männern kam es in den Nachtstunden zum 29.04.22 in der Gudestraße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten gegen 00:20 Uhr eine Gruppe von fünf jungen Männern drei andere Männer beleidigten. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Personen leicht verletzt wurden. Die fünf Aggressoren flüchteten vor Eintreffen der alarmierten Polizei. Bei den Opfern/Geschädigten handelt es sich um drei afghanische Staatsbürger. Bei den Aggressoren um einen 30 Jahre alten tunesischen Staatsbürger sowie vier weitere Personen aus seinem Umfeld. Die Ermittlungen zu den Tätern sowie den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Weste - "Holz-Rückewagen" aus Waldstück abtransportiert

Vermutlich mit einem Tieflader transportierten Unbekannte im Zeitraum vom 26. Auf den 27.04.22 aus dem Waldstück "Wester Gehege" an der Kreisstraße 48 einen sog. "Holz-Rückewagen" der Marke Buffalo ab. Die landwirtschaftliche Maschine war verschlossen. Es entstand ein Schaden von mehr als 150.000 Euro. Hinweise auch zu verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf, OT. Altenebstorf - Vandalismus nach Osterfeuer

Zu drei weiteren Vandalismustaten im Nachgang des Osterfeuers kam es in der Nacht zum 17.04.22 im Heideweg. Bei der Polizei wurden jetzt drei Sachbeschädigungen von Pkw-Außenspiegeln sowie Solarlampen zur Anzeige gebracht. Es entstand ein Schaden von mehr als 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

