POL-LG: ++ "WhatsApp, Instagram und TikTok: was geht das Schule und Eltern an?" ++ Online-Veranstaltung für Eltern und Lehrkräfte der Klassenstufen 1-6 ++ Di., 10.05.22 ++

Lüneburg (ots)

WhatsApp, Instagram und TikTok: was geht das Schule und Eltern an?

Online-Veranstaltung am Dienstag, 10. Mai 2022 um 18:00 Uhr

von smiley e.V. - gemeinsam mit dem Kriminalpräventionsrat in Hansestadt und Landkreis Lüneburg. (Anmeldungen per E-mail - siehe unten)

Das Internet ist mehr als nur eine einzigartige Informationsquelle. Während sich Schülerinnen und Schüler die vielseitigen Unterhaltungs-, Darstellungs- und Kommunikationsmöglichkeiten des Internets selbstbestimmt aneignen, wächst die Sorge vor zeitlich ausufernder Nutzung unbedachten Angaben persönlicher Daten, Fotos und Konflikten. Die Folgen machen sich im Schulalltag bemerkbar: manche Konflikte, die nachts bei Whatsapp in Klassengruppen eskalieren, machen nicht selten am folgenden Morgen das Unterrichten schwer. Doch was ist die Aufgabe der Schule? Was kann Schule leisten und was gehört definitiv nicht in den Wirkungsbereich der Lehrkräfte? Wie soll eine Erwachsenen- und Elterngeneration Kindern und Jugendlichen einen kompetenten Umgang mit Internet und Smartphones vermitteln, wenn sie zum Teil selbst ohne groß geworden ist? Es fehlen die Vorbilder: auch in der Medienerziehung. Darum muss unter anderem geklärt werden, wie es tagtäglich in manchen Fällen zu über 1.500 Nachrichten bei WhatsApp und Snapchat kommt. Um Medienverhalten beurteilen zu können, muss verstanden werden, warum manche Nutzer ohne Rücksicht auf die eigene Privatsphäre andere an ihrem Leben in sozialen Netzwerken teilhaben lassen. Um problematisches Verhalten zu erkennen, müssen Phänomene wie Cybermobbing mit ihren Ursachen und Wirkungen realistisch eingeschätzt werden können. Auf sehr nachvollziehbare, bisweilen nachdenkliche - aber auch auf überaus unterhaltsame Art und Weise stellt Moritz Becker in dieser Online-Veranstaltung die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen dar und gibt Hilfestellungen für Thematisierung entsprechender Themen im Unterricht. Sein Kollege Ralf Willius wird während der Veranstaltung den Chat betreuen, so dass parallel das Publikum unmittelbar eingebunden werden kann und auch im Anschluss die Möglichkeit besteht, in die Diskussion zu gehen. Dabei wird immer wieder die Frage aufgeworfen, was eher Aufgabe von Eltern und was die der Schule sein kann. Zielführend kann nur eine konstruktive Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule sein. Dabei kann die Institution Schule derzeit nicht der UniversalErziehungsreparaturbetrieb sein, den sich manche vielleicht wünschen. Deshalb steht bei dieser Veranstaltung immer im Mittelpunkt: Was geht Schule das an?

Die Online-Veranstaltung wird in Form eines Webinars stattfinden.

Datum: 10. Mai 2022

Zeit: 18:00 Uhr

Der Referent: Moritz Becker ist Sozialpädagoge, Eltern-Medien-Trainer und "nebenbei" selbst Vater. Er arbeitet für den Verein smiley e.V. aus Hannover. Außerdem ist er Lehrbeauftragter an der Universität Hannover und freiberuflich unter anderem für die niedersächsische Landesmedienanstalt tätig.

Anmeldungen für die Zugangsdaten per Mail (bis 05.05.22) an

arne.schmidt@polizei.niedersachsen.de.

Die LogIn-Daten werden dann per E-Mail zugesandt.

