POL-LG: ++ "Tuning-Szene im Visier" - Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf bauart- und technische Veränderungen an Kraftfahrzeugen - auch Schallpegelmessanlage im Einsatz - weitere Kontrollen folgen ... ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

"Tuning-Szene im Visier" - Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf bauart- und technische Veränderungen an Kraftfahrzeugen - auch Schallpegelmessanlage im Einsatz - weitere Kontrollen folgen ...

Am gestrigen Nachmittag wurden Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf bauart- und technische Veränderungen an Kraftfahrzeugen durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Danneberg/Uelzen im Stadtteil Goseburg durchgeführt.

Seit geraumer Zeit mehren sich - insbesondere in den Nächten am Wochenende - Beschwerden unter anderem von Einwohnern welche Anstoß am Fehlverhalten überwiegend junger Verkehrsteilnehmer nehmen, die mit augenscheinlich baulich/technisch veränderten Kraftfahrzeugen unnötigen Lärm verursachen und sich nicht an geltende Verkehrsregeln halten. Bereits in den vergangenen Monaten wurden vereinzelt Kontrollen im Stadtgebiet Lüneburg und Umgebung durch spezialisierte Beamtinnen und Beamte durchgeführt und damit einige Verfahren eingeleitet.

Im Verlaufe des 27.04. kontrollierten die Beamtinnen und Beamten an der Kontrollstelle in der Straße Mehlbachstrift in Zusammenarbeit mit der Zulassungsstelle des Landkreises mehr als 50 Fahrzeuge. Dabei wurden mehr als ein Dutzend Ordnungswidrigkeitenverfahren und eine Straftat eingeleitet. Insgesamt wurden vier Schallpegelmessungen durchgeführt, wobei alle geprüften Fahrzeuge über den erlaubten Standgeräuschen lagen.

Die Polizei wird die Schwerpunktkontrollen auch in den nächsten Wochen fortsetzen und parallel versuchen auf bauart- und technische Veränderungen an Kraftfahrzeugen hinzuweisen und im Gespräch zu bleiben.

