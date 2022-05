Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 29.04.-01.05.2022++

Lüneburg (ots)

Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 29.04-01.05.2022

Stadt und Landkreis Lüneburg

Am frühen Freitagabend wurde eine Autofahrerin beim Einparken zwischen zwei Pkw beobachtet. Die Dame benötigte hierbei mehrere Versuche und stand zwischenzeitlich annähernd quer in der Lücke. Nachdem sie zunächst den ersten Pkw neben ihrem beschädigt hatte, stieß sie bei einem weiteren Versuch auch gegen den Pkw auf der anderen Seite. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Dame verließ dann ihr Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Beim Aufsuchen der Fahrerin an ihrer Wohnung durch die Polizei stellte sich zudem heraus, dass sie keine Fahrerlaubnis besitzt.

Zu einem versuchten Einbruch in ein Geschäft für Malerbedarf in der Straße Vor dem Bardowicker Tore kam es in der Samstagnacht gegen 01.00 Uhr. Nachdem dort die Alarmanlage ausgelöst worden war und dies deutlich auf der naheliegenden Polizeiwache zu hören war, konnten mehrere Personen über einen Zaun kletternd und weglaufend gesehen werden. Wenig später konnten drei Personen vorläufig festgenommen werden. Im Verlaufe des Vormittags wurden diese nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Eine 22-jährige Melbeckerin befuhr in der Samstagnacht gegen 01.15 Uhr die Kreisstraße zwischen Embsen und Melbeck und kommt mit ihrem Pkw in Melbeck in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit prallt sie dort gegen einen Baum und zieht sich schwerste Kopfverletzungen zu. Die junge Frau verstirbt noch an der Unfallstelle. Zur Betreuung der Familie wurden anschließend Notfallseelsorger hinzugezogen.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.15 Uhr kommt es im Bereich der neuen Arena im Rahmen der Veranstaltung "Tanz in den Mai" zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen. Mehrere Personen werden hierbei leicht verletzt. Eine Person war aufgrund seiner Alkoholisierung dermaßen aggressiv, dass er den Anordnungen der eingesetzten Beamten nicht nachkam. Nachdem er zunächst nach Aufforderung den Bereich verließ, kletterte er sofort wieder über einen Zaun, um wieder in den Bereich zu gelangen. Den Rausch schließ er anschließend in der Polizeizelle aus.

Ansonsten verliefen die Veranstaltungen zum Tanz in den Mai überwiegend harmonisch und polizeilich unauffällig.

Polizeikommissariat Uelzen

Trunkenheit im Verkehr

Fr., 29.04.2022, gegen 22:00 Uhr 29525 Uelzen, Albrecht-Thaer-Straße Ein 46-jähriger Mann wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle als Führer eines PKW kontrolliert. Eine Überprüfung ergibt einen Wert von 2,96 Promille. Im Rahmen der Einleitung eines Strafverfahrens wird eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Brandsache

Sa., 30.04.2022, gegen 12:00 Uhr 29525 Uelzen, Bereich "Stern" In der Küche einer 76-jährigen Uelzenerin kommt es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand hinter dem Herd/Backofen, welcher auf Umluft gestellt war. Die in der Küche arbeitende Frau bemerkte dies rechtzeitig und rief die Feuerwehr. Es kam zum Schaden an der Küchenzeile sowie der Wand durch Rußanhaftung. Die Frau blieb unversehrt.

Polizeikommissariat Lüchow

Der Polizei in Lüchow wurden am Wochenende vermehrte Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet, welche Daten und Wertgegenstände der Geschädigten erfragen und vor einer angeblichen (nichtexistierenden) Einbrecherbande in der Nähe warnen wollten. Die aufmerksamen Geschädigten erkannten den Betrugsversuch und beendeten die Gespräche. Aus diesem Anlass erneut der Hinweis: Die echte Polizei wird Sie niemals am Telefon nach Wertgegenständen oder Bargeld fragen. Bitte melden Sie solche Betrugsversuche.

K 8 bei Sallahn, 01.05.2022

Einer Funkstreifenwagenbesatzung fiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Geländewagen auf, welcher Schlangenlinien fuhr. Bei einer späteren Kontrolle wurde festgestellt, dass der 54-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol (1,08 Promille) stand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell