Lübeck (ots) - Am Dienstag (01.03.) und Mittwoch (02.03.) haben Beamte des 3. Polizeireviers Lübeck an zwei Standorten Geschwindigkeitskontrollen mittels Lasermessung durchgeführt. Dienstagvormittag postierten sich vier Beamte für eine Stunde in der Straße "An den Schießständen" in Höhe des ...

mehr