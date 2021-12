Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am 11.12.2021 versuchten gegen 18.20 Uhr zwei unbekannte Täter in der Friedrich-Naumann-Straße in ein Wohnhaus einzudringen. Nachdem sie im rückwärtigen Bereich ein Fenster aufgehebelt hatten, wurden sie vermutlich durch eine Spaziergängerin mit Hund gestört. Die dunkel gekleideten Täter flüchteten in einem dunklen Kleinwagen mit einer Zulassung aus Coesfeld (COE) in Richtung Clara-Schumann-Straße. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Hinweise bitte an die Polizeiwache Arnsberg unter 02932-90203211 (Wie).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell