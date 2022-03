Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Fehmarn

LKW gerät bei Ausweichmanöver in Graben

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (02.03.2022) begegneten sich auf der L209 auf Fehmarn zwei LKW-Gespanne. Einer der beiden musste ausweichen und geriet in die Bankette. Beim Versuch, den Sattelzug wieder auf die Fahrbahn zu lenken, schleuderte der Sattelauflieger gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Der andere Unfallbeteiligte flüchtete.

Gegen 13:30 Uhr befuhren zwei LKW die L209 zwischen Landkirchen und Petersdorf in unterschiedliche Richtungen. Ein LKW Gespann wurde nach ersten Erkenntnissen von einem 75-jährigen Berufskraftfahrer aus Fehmarn gelenkt. Er war aus Petersdorf kommend nach Landkirchen unterwegs und hatte sich offenbar nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten. Ein ihm mit einem Sattelzug entgegenkommender 47-jähriger Insulaner musste deshalb ausweichen und geriet in die stark abfallende Bankette.

Der Fahrer konnte zwar seine Zugmaschine noch so lenken, dass er einem Baum auswich, sein Auflieger jedoch kollidierte mit diesem und wurde erheblich beschädigt. Ebenso entstanden an Baum und Bankette erhebliche Sachschäden. Der Verunfallte wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem der Unfallverursacher kurz angehalten hatte, fuhr er unvermittelt fort und entfernte sich vom Unfallort. Er konnte ermittelt werden und kehrte nach Aufforderung zur Unfallstelle zurück. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

