Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfall in Bockhorn - 71-jähriger Radfahrer wurde leicht verletzt

Bockhorn (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr eine 77-Jährige aus Bockhorn gegen 08.30 Uhr mit ihrem PKW die Uhlhornstraße in Richtung B437. Als sie sich in einem Überholvorgang eines Radfahrers befand, bog dieser nach links ab und stieß gegen die rechte Fahrzeugseite. Der 71-jährige Radfahrer aus Bockhorn wurde dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell