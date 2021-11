Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Ebkeriege - Wer kann Hinweise zur Unfallzeit geben?

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Wochenende ereignete sich am Sonntag, den 21.11.2021, eine Unfallflucht, bei der in der Ebkeriege auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs ein Verkehrsschild beschädigt wurde und sich der Unfallverursacher anschließend von der Unfallstelle entfernte. An der Unfallstelle fanden die Beamten diverse Fahrzeugteile vor, u.a. auch ein Kennzeichen. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen konnte der 31-jährige Halter an der Wohnanschrift angetroffen werden, bei dem die Beamten eine Alkoholbeeinflussung feststellten. Ein Test ergab einen Wert von 1,4 Promille, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten. Nach erfolgter Belehrung gab der Fahrzeugführer zwar an, alleinigen Zugriff auf das Auto zu haben, Angaben zum Unfallhergang und -zeitpunkt tätigte der 31-Jährige jedoch nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und richterlichem Beschluss erfolgt die Sicherstellung des Pkw und des Mobiltelefons sowie u.a. die Durchsuchung des Pkw, um dabei Rückschlüsse auf den Unfallhergang schließen zu können. Die Ermittlungen dauern an. Die Ermittler der Wilhelmshavener Polizei sind im Rahmen der Sachbearbeitung auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise an die Rufnummer 04421 942-0 richten. Dabei erhofft sich die Polizei insbesondere Angaben zum Unfallhergang und zur Unfallzeit.

