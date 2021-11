Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in den Menkestraße in Schortens - Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Wilhelmshaven (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am 24.11.2021 im Zeitraum von 10.40 Uhr bis 11.15 Uhr mit seinem Fahrzeug die Menkestraße von der Alten Ladestraße kommend in Fahrtrichtung Oldenburger Straße in Schortens. In Höhe eines Kiosks kollidierte der Unfallverursacher vermutlich mit der rechten Fahrzeugseite seines Kraftfahrzeuges mit einem entgegengesetzt der Fahrtrichtung geparkten Pkw VW Tiguan, der jedoch in einer ausgewiesenen Parkfläche parallel zur Fahrbahn stand. Der hintere rechte Kotflügel sowie die hintere rechte Fahrzeugtür des Pkw VW Tiguan wurden beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer ohne sich um den Schaden zu kümmern in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 98493-0 entgegen.

