Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Jugendliche Einbrecher" - Tätergruppe bemerkt - Polizei kann alle vier Jugendlichen stellen ++ aus der Kurve getragen - mit Pkw überschlagen ++ volltrunkene Autofahrerin - 3,7 Promille ++

Lüneburg (ots)

Presse - 03.05.2022 ++

Lüneburg

Hohnstorf - landwirtschaftliches Anbauteil gestohlen - rote Gerätekombination als Walze und Striegel

Eine Geräte-Kombination, bei der sich Walze und Striegel auch getrennt einsetzen lassen, einen roten Güttler Greenmaster 300 transportierten Unbekannte im Zeitraum vom 29. Auf den 30.04.22 von einem Grundstück Am Deich ab. Vermutlich kam dabei ein Traktor zum Einsatz. Es entstand ein Schaden von mehr als 15.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Brietlingen - Einbruch in Schützenhaus - keine Beute

In das Schützenhaus im Kirchweg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 01. auf den 02.05.22 ein. Dabei wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und das Gebäude durchsucht. Die Täter erbeuteten vermutlich keine Wertgegenstände. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Scharnebeck - Einbruch in Tennisvereinsheim - keine Beute

In das Vereinsheim des Tennisclubs in der Meisterstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 01. auf den 02.05.22 ein. Dabei wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und das Gebäude durchsucht. Die Täter erbeuteten vermutlich keine Wertgegenstände. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Tosterglope, Lütt Hamborg - Diesel aus Zugmaschine abgezapft

Gut 200 Liter Dieselkraftstoff zapften Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 30.04. und 02.05.22 aus einem auf einer Hofstelle abgestellten Traktor John Deere ab. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-97944-0, entgegen.

Adendorf - volltrunkene Autofahrerin - 3,7 Promille

Die Weiterfahrt einer volltrunkenen Fahrerin eines Pkw Mercedes stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 02.05.22 auf dem Gelände einer Tankstelle im Bültenweg. Die 45-Jährige hatte die Tankstelle aufgesucht, um sich mit weiterem Alkohol einzudecken. Aufgrund ihrer deutlichen Alkoholisierung, alarmierten Zeugen die Polizei. Bei der Frau wurde in der Folge ein Alkoholwert von 3,7 Promille festgestellt. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Lüchow-Dannenberg

Göhrde - aus der Kurve getragen - mit Pkw überschlagen - leicht verletzt

Verletzungen erlitt eine 43 Jahre alte Motorradfahrerin mit ihrer Yamaha in den Abendstunden des 02.05.22 auf der Landesstraße 253. Die Frau hatte sich vermutlich in einer Kurve verschätzt, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in einem Graben. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Dannenberg gebracht. Es entstand ein Schaden von gut 5.000 Euro.

Dannenberg - Starkstromkabel von Kran gestohlen

Von einer Baustelle in der Uelzener Straße erbeuteten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 29.04. und 02.05.22 das Starkstromkabel eines Baustellenkrans. Dazu wurde auch ein gesicherter Stromverteilerkasten aufgebrochen. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Einbruch in Gaststätte - keine Beute

In die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Langes Straße brachen Unbekannte im Zeitraum des Wochenendes zwischen dem 29.04. und 02.05.22 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Hintertür und durchsuchten die Innenräume; machten jedoch keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Gusborn, OT. Groß Gusborn - Stroh brennt auf Hofstelle

Zu einem Löscheinsatz musste die Feuerwehr in den frühen Abendstunden des 02.05.22 auf eine Hofstelle in der Gartower Straße. Aus bis dato ungeklärter Ursache war gegen 18:00 Uhr Stroh in einem ehemaligen Stall der Hofstelle in Brand geraten. Größerer Sachschaden entstand nicht.

Uelzen

Suderburg - "Jugendliche Einbrecher" - Tätergruppe bemerkt - Polizei kann alle vier Jugendlichen auf der Flucht stellen

In ein Wohnhaus im Lerchenweg brachen vier junge Männer in den Mittagsstunden des 02.05.22 ein. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 11:30 Uhr bei ihrer Rückkehr das offene Wohnhaus sowie die "Eindringlinge". Die Täter ergriffen zu Fuß die Flucht. Die Polizeien aus Suderburg, Ebstorf, Uelzen sowie auch Zivilfahnder war zeitnah mit mehreren Streifenwagen vor Ort und konnten in der Folge die vier jungen Männer im Alter von 15, 15, 16 und 17 Jahre im Rahmen der Fahndung im weiteren Umfeld/Suderburg antreffen und vorläufig festnehmen. Beute machten die Jugendlichen vermutlich keine. Alle vier jungen Männer aus Uelzen bzw. Bienenbüttel wurde vorläufig festgenommen, jedoch nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft im Verlauf des Tages den Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen auch zu möglicherweise weiteren Taten dauern an.

Bereits zwischen 08:30 und 10:30 Uhr war es im Tannrähmsring in Suderburg zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Dort warfen Täter eine Terrassentür ein, wurden jedoch vermutlich gestört und ergriffen die Flucht.

Altenmedingen - Brand in Doppelhaushälfte - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte Am Windmühlenberg kam es in den frühen Morgenstunden des 03.05.22. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz und konnte größeren Schaden verhindern. Nach derzeitigen Ermittlungen war es in der Nacht gegen 03:30 Uhr zu einem Schwelbrand im Wohnbereich des Gebäudes gekommen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der betreffenden Doppelhaushälfte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache und den weiteren Umständen dauern an.

Wrestedt, OT. Nettelkamp - Rasenschnitt brennt auf Wanderparkplatz

Zu einem kleineren Brand kam es in den frühen Abendstunden des 02.05.22 im Bereich eines Wanderparkplatzes an der Kreisstraße 62 bei Nettelkamp. Unbekannte hatten Rasenschnitt in einer Kuhle im Waldgebiet entsorgt. In der Kuhle lagen zudem diverse Glasscherben, so dass vermutlich ein Brand durch den trockenen Rasenschnitt in Kombination mit dem Glas und der Sonne entstand. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Schaden von gut 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell