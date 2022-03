Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auto aufgebrochen 29.03.2022, 00:05 Uhr

Mainz-Bleichenviertel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde von bislang unbekannten Tätern die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Der Audi war in der Mittleren Bleiche abgestellt. Bei der Tatortaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Audi von den Tätern durchwühlt und die Türen entriegelt worden waren. Gestohlen wurde allerdings nichts. Von den Polizeikräften wurden Spuren am Pkw gesichert und ein DNA Abrieb an der beschädigten Scheibe genommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

