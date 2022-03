Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrecher flüchten 29.03.2022, 02:55 Uhr

Mainz-Hechtsheim (ots)

In der vergangenen Nacht wurden zwei Einbrecher bei dem Versuch in eine Wohnung zu kommen gestört und ergriffen die Flucht. Gegen 02:55 Uhr überstiegen die bislang unbekannten Täter zunächst einen Gartenzaun, um so auf das Anwesen eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Hechtsheim zu gelangen. Hierbei beschädigten die Täter ein hölzernes Gartentor, welches komplett zerbrochen ist. Vom rückwärtigen Garten aus bahnten sich die Täter dann ihren Weg auf die Terrasse der Erdgeschosswohnung, wo sie sich am Rollladen des Terrassenfensters zu schaffen machten. Bei dem Versuch den Rollladen mit einem Werkzeug aufzuschieben, verursachten die Täter laute Geräusche, von denen der 63-jährige Wohnungsinhaber wach wurde und das Licht in der Wohnung einschaltete. Als die Täter dies wahrnahmen, brachen sie die Tatausführung ab und flüchteten. Von den Alarmierten Polizeikräften konnten die Täter auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Vom Kriminaldauerdienst der Mainzer Polizei wurde am Tatort eine Spurensicherung durchgeführt. Derzeit liegen Hinweise darüber vor, dass die Täter möglicherweise mit einem Fahrzeug vom Tatort in der Straße Am Schinnergraben geflüchtet sind. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

