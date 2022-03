Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche im Stadtgebiet

Mainz Stadtgebiet (ots)

1. Zwischen letzter Woche Montag und Donnerstag kam es in der Oberstadt zu einem Einbruch in einen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter rissen den Verschlussriegel des Holzverschlags heraus und stahlen einen Neoprenanzug zum Schnorcheln/Tauchen.

2. Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag und Freitagmittag brachen unbekannte Täter in Laubenheim in einen Wohncontainer ein. Der Verschlussriegel wurde samt Vorhängeschloss aus der Tür herausgerissen. Der Container wurde komplett durchwühlt, laut Bewohnerin allerdings nichts gestohlen.

3. In der Abraham-Lincoln-Straße, Hartenberg-Münchfeld, brachen unbekannte Täter zwischen Samstag, 16:34 Uhr und Sonntag, 04:00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Einbruchsspuren konnten weder an der Haus- noch an der Wohnungstür festgestellt werden. Die Täter erbeuteten Schmuck und einen hohen dreistelligen Geldbetrag.

4. In Mombach brachen unbekannte Täter In der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Schnellrestaurant ein. Sie hebelten ein Fenster der Gaststätte auf, begaben sich zielgerichtet zu dem im Restaurant befindlichen Tresor und öffneten diesen vermutlich mittels Trennschleifer. So erbeuteten sie Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe. Anschließend verwüsteten sie Teile des Restaurants und flüchteten.

Die vorhandenen Spuren wurden kriminalpolizeilichen gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

_____

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen.

