POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montag, 14. März, 20 Uhr und Dienstag, 15. März, 9.45 Uhr in Werkstatträume an der Sophienstraße eingebrochen. Aus dem Lager entwendeten sie mehrere original verpackte elektronische Geräte. Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach ...

