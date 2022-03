Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit um umworbene Schwester

Mainz-Neustadt (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Mainzer Neustadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen und einem 16-jährigen Mainzer. Zwischen den beiden gibt es einen seit längerer Zeit schwelenden Konflikt, weil der 16-Jährige die Schwester des 20-Jährigen umwirbt, was diesem missfällt.

Bei der gestrigen Auseinandersetzung war der Bruder mit einer Gruppe Freunden unterwegs, als sein Kontrahent von hinten mit einem Freund auf sie zukam. Er zückte ein kleines Taschenmesser und brüllte in Richtung des 20-Jährigen, dass er ihn abstechen und umbringen würde. Außerdem versuchte er ihn mit der bloßen Faust zu schlagen. Der 20-Jährige konnte dem Schlag ausweichen und rannte davon, der Angreifer hinterher. Nach kurzer Verfolgungsjagd zog der Gejagte schließlich ein Pfefferspray und sprühte seinem Angreifer ins Gesicht. Daraufhin ergriff der Angreifer wiederum die Flucht.

Der 16-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Im Rahmen dessen wird geprüft, ob sein Handeln im Zuge der Notwehr gerechtfertigt war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell