POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (30.05.), zwischen 5.10 und 20 Uhr, parkte ein 31-jähriger Fahrer eines Kia aus Bad Hersfeld auf einem Parkplatz in der Kolberger Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Kia vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden von circa 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (27.05.), zwischen 10 und 19 Uhr, parkte eine 65-jährige Fahrerin eines Opel Corsa auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Später stellte sie Beschädigungen an der linken hinteren Tür fest. Offensichtlich hatte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Opel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von circa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Philippsthal. Am Montag (30.05.), gegen 12.10 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Opel Corsa aus Heringen die L 3172 von Harnrode kommend in Richtung Heimboldshausen. Zwei unbekannte Fahrzeugführer kamen ihm entgegen. Ein Fahrer führte ein Überholmanöver durch. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Fahrer aus Heringen nach rechts ausweichen und geriet gegen den Bordstein. Durch den Aufprall platzte der Reifen und die Felge wurde beschädigt. Beide Fahrer setzten ihre Fahrt unvermittelt fort. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Auffahrunfall

Herbstein. Am Freitag (27.06.), gegen 13 Uhr, parkte ein 82-jähriger Pkw-Fahrer seinen Suzuki Alto auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Wörth". Als er gegen 14 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass dieser am hinteren linken Kotflügel beschädigt worden war. Offensichtlich hatte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Suzuki beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Wagen des 82-jährigen entstand Sachschaden von 1.000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Polizeistation Lauterbach

